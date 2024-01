Cremona per un giorno capitale del calcio femminile anche grazie ad una campionessa che da Cavatigozzi è arrivata sino all’azzurro e oggi ricopre il ruolo di vice allenatore nella nazionale: si tratta di Viviana Schiavi, classe 1982, ex calciatrice che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio al Maristella per poi spiccare il volo. Dai quartieri di Cremona allo staff del ct Andrea Soncin, selezionatore che sta raccogliendo ottimi risultati e a dicembre scorso ha battuto la Spagna a domicilio, con un 2-3 che fa storia e rilancio per un settore in forte espansione entro e oltre confine.

Una gioia anche per la cremonese Schiavi, che ai microfoni di Cremona1 ha raccontato la sua scalata, le sue impressioni nel nuovo ruolo, il grande impegno a livello sia nazionale che territoriale nello sviluppo del calcio femminile, giovanile e non solo. Pronostico sulla Supercoppa? Da ex difensore, non poteva che essere ermetica: “Sarà un bellissimo spettacolo, con due squadre dalla mentalità vincente. Non saprei fare un pronostico perché da entrambe le parti c’è grande voglia di portare a casa questo trofeo. La scelta di Cremona, la mia città, mi rende felicissima. Qui ci sono grandi tradizioni calcistiche, quindi lo Zini merita questo palcoscenico”.

Il servizio di Simone Arrighi

© Riproduzione riservata