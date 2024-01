Fontana “Forte impegno Regione Lombardia per l’Autodromo di Monza”

MONZA (ITALPRESS) – “I lavori sono fondamentali per contribuire a rendere questo Autodromo non solo un’icona del passato ma anche una rappresentazione di quello che deve essere il futuro, con tutti gli aggiornamenti e gli adeguamenti che sono richiesti dalle moderne corse automobilistiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’avvio degli interventi di riqualificazione dell’Autodromo di Monza.

