Da Palazzo Comunale al Museo Diocesano, dal Triangolo Galleria d’Arte al Parco Colonie Padane, dal Battistero del Duomo allo spazio Robolottisei, dalla ex chiesa San Carlo a Palazzo Guazzoni Zaccaria. Questi alcuni dei luoghi della edizione zero della Cremona Contemporanea Art Week, che verrà riproposta anche quest’anno dal 17 al 26 maggio.

“La formula sarà la stessa – ha commentato l’assessore alla cultura Luca Burgazzi – ma si aggiungeranno altri luoghi”. Il progetto promosso dall’assessorato alla cultura del comune di cremona sarà a cura di Rossella Farinotti. La rassegna intende aprire un dialogo tra il patrimonio storico artistico locale e l’arte contemporanea internazionale, trasformando Cremona per una settimana in luogo di sperimentazione, conoscenza e scoperta.

Per il periodo dell’Art Week lo scorso anno sono state esposte molte opere, alcune già esistenti e altre commissionate appositamente per la manifestazione, secondo un progetto espositivo diffuso in vari luoghi della città, in tutto una quindicina: palazzi storici, chiese, musei e gallerie d’arte.

Molti gli artisti che hanno partecipato lo scorso anno chiamati dalla curatrice Rossella Farinotti: oltre a Maurizio Cattelan con il suo coccodrillo tassidermizzato appeso all’interno del battistero, anche Alessandro Agudio, Andrea Bocca, Gianni Caravaggio, Linda Carrara, Nicole Colombo, Ettore Favini, Silvia Giambrone, Christian Holstad, Invernomuto, Francesco Joao, Beatrice Marchi, Silvia Mariotti, Oliver Mosset, Giovanni Ozzola, Alice Ronchi, Andreia Santana, Adelisa Selimbasic, Valdrin Thaqi, The Cool Couple e Luca Trevisani.

