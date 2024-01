L’Autodromo di Monza si rifà il look, lavori di ammodernamento al via

MONZA (ITALPRESS) – L’Autodromo di Monza, il più antico circuito della Formula 1, è pronto a rifarsi il look. Sono partiti i lavori per l’ammodernamento del Tempio della Velocità, necessari per rispondere agli standard qualitativi e di sicurezza richiesti dalla Federazione Internazionale dell’Automobile: si concluderanno in 140 giorni e permetteranno dunque al rinnovato autodromo di ospitare l’1 settembre la 95^ edizione del Gran Premio d’Italia.

xh7/fsc/mrv

© Riproduzione riservata