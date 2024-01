Malagò “Pista Bob? Lo sport non merita questo, è vittima”

MILANO (ITALPRESS) – “Pista da bob? Siamo sereni nell’essere consapevoli che non ci meritiamo questo, lo sport non se lo merita, è vittima”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni

Giovannì Malagò durante la presentazione della portabandiera ai Giochi Olimpici giovanili invernali che si disputeranno nella provincia di Gangwon, in Corea del Sud. “Il piano B ce lo abbiamo a tutti gli effetti, il 19 capiremo se un’azienda risponderà e darà le garanzie per realizzare l’opera, da qui a fine mese sapremo tutto. Il Consiglio del 30, sulla base delle relazioni dei vari soggetti interpellati, i quali stanno mandando risposte, tirerà le somme. Ci sarà una relazione molto dettagliata, vedremo”.

