Riprendono lezioni ed eventi all’Accademia Stauffer di Cremona dopo la pausa natalizia: ospite di questa settimana è il celebre violinista Massimo Quarta, che agli albori di una carriera divenuta poi internazionale si era perfezionato proprio nella città patria della liuteria e ora torna in qualità di docente. Agli allievi della Stauffer sta insegnando l’approccio ideale per preparare una performance artistica, in particolare la gestione del tempo con il violino dallo studio dei brani al momento finale dell’esecuzione concertistica.

Nell’autunno 2022 il pubblico lo aveva applaudito all’Auditorium del Museo del Violino in una memorabile esecuzione insieme al fratello Alessandro, anch’egli violinista, per la rassegna “STRADIVARIfestival”. Quando ne ha occasione, torna con piacere a Cremona.

Per i giovani talenti del centro di alta formazione studiare con Massimo Quarta rappresenta un momento di crescita professionale e umana, come racconta Chiara Volpato allieva del Maestro Salvatore Accardo che frequenta anche la masterclass. Il prossimo ospite dell’Accademia sarà Francesco Siragusa, Primo Contrabbasso dell’Orchestra del Teatro alla Scala.

Il servizio di Federica Priori

