Il 18 febbraio del 2023 due sorelle moldave, di cui una minorenne, erano state scoperte a rubare trucchi e make up per un valore di 400 euro al negozio Caddy’s del centro commerciale CremonaPo. Dopo una colluttazione con la guardia giurata, la maggiorenne era stata arrestata in flagranza di reato. Oggi la donna, Doina Ceremus, già rimpatriata in Moldavia, è stata condannata ad una pena di 5 anni, un mese e mille euro di multa per il reato di rapina impropria. Quel giorno le due avevano nascosto la refurtiva in due grosse borse. Scoperte dalla commessa, avevano abbandonato parte della refurtiva ed erano fuggite, ma erano state inseguite dalla guardia giurata. Una volta raggiunta, la maggiorenne aveva spintonato l’agente e lo aveva graffiato sul collo. Poco dopo entrambe le ladre erano state fermate dalla polizia e la maggiorenne era finita in arresto. Le due ragazze avrebbero fatto parte di una banda che faceva razzia di trucchi nei centri commerciali di varie province della Lombardia con base operativa a Cinisello Balsamo.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata