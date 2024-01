Fare impresa in Sicilia, Tamajo “Nel 2023 nate 34 mila nuove aziende”

PALERMO (ITALPRESS) – “Fare impresa è una delle misure per cui abbiamo recuperato risorse a favore del mondo produttivo: l’obiettivo è rendere ancora più competitivo il sistema delle nostre aziende, incluse le società di nuova costituzione. Abbiamo messo a disposizione 26 milioni di euro, ma in base alle domande che arriveranno non esiteremo a erogare ulteriori risorse”. Così l’assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, a margine della giornata di studio e approfondimento sull’avviso regionale “Fare impresa”, presso la sede di Confcommercio Palermo. Per Tamajo l’avviso è la controprova di “un rapporto estremamente proficuo con le istituzioni del mondo produttivo. I dati ci confortano, perché secondo Unioncamere nel 2023 sono nate in Sicilia 34 mila nuove aziende: in più il Pil è cresciuto dell’1,4%”, sottolinea. xd8/vbo/gtr

© Riproduzione riservata