La nuova direzione dell’Asst di Cremona è al completo. Accanto al Direttore Generale Ezio Belleri, operativo dal 2 gennaio scorso, ci saranno il Direttore amministrativo Gianluca Leggio, il Direttore sanitario Francesco Rinaldo Reitano e il Direttore Socio sanitario Angelo Carlo Garavaglia.

Martedì 16 gennaio 2024, alle ore 12, nella sala riunioni della direzione generale si terrà la presentazione ufficiale alla stampa.

Gianluca Leggio, Direttore Amministrativo

Classe 1974, è un professionista noto all’ASST Cremona. Dopo la laurea in Economia Aziendale alla Bocconi di Milano, dal 2007 è Direttore delle Risorse Umane presso l’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona e dal 2011 presso gli Spedali Civili di Brescia. Nel 2023 è stato Direttore Amministrativo dell’ASST Franciacorta. È membro dell’Osservatorio Nazionale Politiche del Personale FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e fa parte del «Coordinamento regionale in tema di personale» della DG Welfare della Regione Lombardia.

Francesco Rinaldo Reitano, Direttore Sanitario

Classe 1959, ha quindici anni di esperienza come Direttore Sanitario, ruolo che da oggi ricopre all’Asst di Cremona. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Messina e un master in formazione manageriale, nel 2009 viene nominato Direttore Sanitario presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Successivamente ricopre lo stesso ruolo nell’Azienda Ospedaliera “Fatebenefratelli e Oftalmico” di Milano (2011-2015) e presso l’Asst di Pavia (2016 al 2021).

Angelo Carlo Garavaglia, Direttore Socio Sanitario

Classe 1956, è psicologo e psicoterapeuta. Dopo la laurea in Pedagogia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il diploma di specializzazione in Psicoterapia, dal 1995 al 2023 lavora per diverse Aziende Sanitarie Locali nella provincia di Milano e di Sondrio, ricoprendo progressivamente il ruolo di dirigente, referente di dipartimento e direttore di Unità Operativa Complessa del Distretto Socio Sanitario. Prima di arrivare a Cremona ha lavorato presso l’Asst Rhodense come Direttore dell’ UOC Distretto Socio Sanitario Corsichese e responsabile del coordinamento dell’attività consultoriale.

© Riproduzione riservata