Nel pomeriggio di giovedì, dalle ore 14.30, al Museo Diocesano si è tenuto un nuovo appuntamento di “Easy to visit”, durante il quale le persone con disabilità delle cooperativa sociale Meraki e l’associazione Anffas Cremona APS, con l’auto degli educatori, hanno elaborato la guida in linguaggio facile da leggere e da capire messa a disposizione dei visitatori, delle opere della mostra “Lost&Found”.

Si e trattato di un nuovo appuntamento con l’accessibilità cognitiva al Museo Diocesano di Cremona che aggiunge una nuova risorsa per rendere questo spazio museale un punto di riferimento per il territorio grazie al progetto “Ci sei nei Musei”.

La mostra Lost&Found, sarà visitabile ancora per pochi giorni, fino al 14 gennaio 2024, e si struttura come un percorso espositivo che che mette in luce la meraviglia di tre dipinti e una scultura in terracotta che derivano dalla tradizione storico-artistica cremonese, opere riscoperte e valorizzate grazie al contributo di PQV fine art Cremona.

Il servizio di Piero Brazzale

