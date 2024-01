Una drammaturgia unica e travolgente, una storia d’amore raccontata con le leggi della fisica. In scena, al Teatro Ponchielli martedì 16 gennaio (ore 20.30) Costellazioni.

Il racconto sviluppa tutte le possibili infinite fasi di una relazione: una danza giocata in frammenti di tempo attraverso la conoscenza, la seduzione, il matrimonio, il tradimento e la malattia. Ciò che facciamo o non facciamo potrebbe essere fatto o non fatto allo stesso modo o in modo diverso in infiniti universi paralleli. Così dice la “Teoria delle stringhe”.

È partendo da questo assunto che il drammaturgo inglese Nick Payne, indaga il sentimento umano per eccellenza: l’Amore.

Su una drammaturgia aperta, infinita come le possibilità del caso, il giovane regista Raphael Tobia Vogel scava a fondo nei personaggi e confeziona uno spettacolo che regala sensazioni profonde.

Intensa l’interpretazione dei due attori, Pietro Micci e Elena Lietti – vincitrice del Premio Nazionale Franco Enriquez 2022 come miglior attrice per questo spettacolo -, chiamati a confrontarsi con molteplici versioni dei loro personaggi passando dalla commedia al dramma nel giro di pochi minuti, che poi, a ben vedere, è quel che succede nella vita.

