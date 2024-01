Si è concluso il cantiere di ammodernamento e di potenziamento del depuratore comunale situato fuori dall’abitato di Robecco d’Oglio, in aperta campagna, lungo la Strada Vicinale della Pista di Sotto (prolungamento di via Verdi verso il fiume Oglio). I lavori, della durata di quasi un anno e mezzo, e del valore di circa 850mila euro, hanno consentito di migliorare la funzionalità impiantistica nel suo complesso e di implementare la filiera di trattamento dei reflui a servizio di 2.500 Abitanti Equivalenti.

In ragione della vicinanza al fiume Oglio, il nuovo depuratore è stato progettato e messo a norma secondo quanto stabilito dal D.g.r. 18 giugno 2018 – n. XI/239 recante le disposizioni “concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po”.

Gli interventi sono consistiti nella riqualificazione del pozzetto di ingresso con l’installazione di nuove pompe di sollevamento, di una nuova griglia automatica e di un dissabbiatore per l’estrazione delle sabbie. È stato inoltre introdotto un trattamento secondario a cicli alternati e il vecchio sedimentatore è stato adibito a vasca di accumulo dei fanghi prodotti dall’impianto. Il depuratore è stato dotato di una nuova sezione di sedimentazione adeguata alle esigenze impiantistiche; sono state anche sostituite le diverse apparecchiature elettromeccaniche, ormai obsolete e malfunzionanti, le carpenterie e le passerelle esistenti. I lavori hanno previsto anche l’installazione di un nuovo locale tecnico prefabbricato per la posa dei quadri elettrici.

“A nome dell’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Marco Romeo Pipperi – ringrazio Padania Acque e tutto il personale per la qualità e la tempestività in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera realizzata. Un intervento rilevante che attesta l’impegno, la tutela e la cura del gestore idrico per l’ambiente con una particolare attenzione per il nostro paese che ha la peculiarità di essere un comune rivierasco bagnato dal fiume Oglio”.

© Riproduzione riservata