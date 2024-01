Mercoledì sera i Carabinieri della Sezione Operativa di Cremona hanno denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere, un cittadino straniero di 27 anni; un secondo di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; e segnalato infine alla Prefettura un terzo cittadino straniero di 20 anni come assuntore di stupefacenti, tutti con precedenti di polizia a carico.

È accaduto verso le 23.30, quando una pattuglia in abiti civili della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona, mentre effettuava il controllo del territorio nel centro di Soresina, ha notato un’auto con tre persone a bordo che sbandava vistosamente in una via del paese. Tempestivo l’intervento per bloccare la macchina ed effettuare il controllo degli occupanti. Il ventisettenne seduto sul sedile posteriore, alla vista dei militari, ha gettato sotto il sedile un pacchetto di sigarette, subito recuperato e risultato contenere quasi 37 grammi di hashish. I tre sono stati perquisiti: il conducente venticinquenne aveva nelle tasche un coltello della lunghezza di 20 centimetri di cui non ha saputo giustificare il possesso, mentre il ventenne era in possesso di resti di marijuana che aveva appena consumato.

I coltelli e gli stupefacenti sono stati sequestrati e il 27enne e il 25enne sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, mentre il terzo uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa come consumatore di droga.

