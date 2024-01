Tutto pronto – assicura la dirigente di Rfi Chiara De Gregorio, nominata tre anni fa commissaria straordinaria del Governo – per i lavori del raddoppio della linea ferroviaria Mantova-Cremona-Codogno, per un costo di un miliardo e 200 milioni. I lavori partono nel primo tratto di 34 km da Mantova a Piadena e dovranno essere conclusi entro il 2026 perchè finanziamenti arrivano in parte dal Pnrr.

Per il tratto successivo, Piadena-Cremona e Cavatigozzi-Codogno, ci vorranno almeno 8 anni. Per consentire l’apertura dei cantieri viene sospesa dal 14 gennaio la circolazione dei treni tra Mantova e Bozzolo. Per raggiungere Milano dal capoluogo virgiliano ci vorranno tra i 30 e i 40 minuti in più. Si lavora per limitare i disagi per studenti e pendolari. Era inevitabile sospendere la circolazione: lo ha detto il commissario De Gregorio, ospite a Punto e a capo insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata