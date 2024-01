La carenza è ormai strutturale e si nota tanto a livello nazionale come nei piccoli comuni del territorio provinciale. I numeri lo confermano: a inizio 2023 il numero di posti vacanti per i medici di famiglia a cremona erano 32 e di questi nel corso dell’anno ne sono stati coperti soltanto 7. A sollevare il problema oggi sono stati i Comuni di Cicognolo, Pescarolo ed Uniti e Isola Dovarese, che dal 20 gennaio si troveranno senza un medico di famiglia per la cessazione dell’attività da parte della dott.ssa che prestava il servizio.

Un disagio – che colpisce chiaramente soprattutto le fasce più deboli della popolazione – presentato in una conferenza stampa voluta dai tre primi cittadini, Angelo Bergamaschi, Graziano Cominetti e Giampaolo Gansi per informare la cittadinanza.

