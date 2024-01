Controlli in serie negli ultimi giorni da parte dei carabinieri della Compagnia di Cremona. Sono stati ulteriormente potenziati i servizi di pattugliamento della città e dell’hinterland, con specifici servizi di vigilanza lungo la rete viabile. Il risultato è di una persona denunciata e un’altra segnalata alla Prefettura per stupefacenti.

Nel primo caso, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un italiano di 28 anni, con precedenti di polizia a carico per il rifiuto di sottoporsi al controlo anti droga. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri 11 gennaio, poco dopo le 15:00, quando nella frazione Ossalengo, hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista dei carabinieri, ha nascosto qualcosa nell’abitacolo. L’uomo è stato subito riconosciuto come il 28enne con precedenti di polizia anche per stupefacenti e hanno deciso di fermare il mezzo, con altri tre giovani a bordo tra cui una donna con precedenti di polizia sempre per fatti inerenti agli stupefacenti.

Il 28enne alla guida mostrava chiari sintomi di una recente assunzione di stupefacenti, ma non di alcol. Tenendo conto che in auto erano presenti oggetti utilizzati per assumere droghe, i militari hanno invitato il conducente a recarsi con loro in una struttura sanitaria per gli accertamenti clinici sull’uso di droghe, al fine di verificare il suo stato di alterazione. L’uomo ha rifiutato categoricamente e di conseguenza è stato denunciato, mentre la sua patente è stata ritirata.

Nello stesso pomeriggio una pattuglia in abiti civili ha effettuato dei controlli nei giardini di piazza Roma e ha notato quattro giovani seduti su una panchina. I quattro, risultati tutti stranieri, sono stati identificati con il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile e uno di loro è stato sorpreso mentre fumava uno spinello. E’ stato perquisito e nelle sue tasche hanno trovato un involucro in cellophane risultato contenere quasi sette grammi di hashish, detenuti per uso personale e posti sotto sequestro. Di conseguenza, è stato segnalato all’autorità amministrativa.

