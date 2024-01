Corpo e mente. Già gli antichi romani avevano notato la stretta correlazione che c’è tra ciò che mangiamo e ciò che pensiamo. Oggi nessuno la mette più in dubbio, anzi. Ci sono studi e tecniche di psicologia dei consumi che riguardano i comportamenti dei consumatori e neuroscienze che hanno dimostrato l’impatto del cibo sulla salute mentale.

Il Tempo CrEDIBILE, rassegna sull’alimentazione organizzata all’interno del progetto pedagogico ed educativo Il Tempo Ritrovato da Comune di Cremona e dalla Rete degli Istituti Comprensivi di Cremona (capofila l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque), in sinergia con diverse associazioni del territorio, torna con un nuovo appuntamento dedicato questa volta all’alimentazione e alla psicologia.

Una tematica fondamentale anche per la ristorazione scolastica: il pasto a scuola condiviso con un menù sano e uguale per tutti, infatti, rappresenta

un’occasione formativa per i bambini rispetto alle nuove autonomie, alle buone abitudini alimentari, alla gestione e al superamento di paure o disgusti, alla curiosità verso cibi non ancora noti.

Mercoledì 17 gennaio alle ore 17, al Teatro Monteverdi, interverranno Stefano Erzegovesi, medico psichiatra, nutrizionista e divulgatore scientifico, già direttore del Centro per i Disturbi Alimentari dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e Guendalina Graffigna, professore ordinario di Psicologia dei consumi e della salute presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Cremona e Direttore di EngageMinds HUB – Consumer, Food & Health Research Center.

Quanto siamo consapevoli oggi del legame tra corpo e mente? Siamo in grado di riconoscere ciò che sta alla base di alcune nostre scelte in campo alimentare? Durante questo incontro, Stefano Erzegovesi e Guendalina Graffigna accompagneranno il pubblico alla scoperta dei meccanismi profondi che si attivano nella nostra mente in relazione a determinati alimenti ed evidenzieranno come alcuni pregiudizi influenzino le nostre scelte di consumo. Una presa di consapevolezza che aiuta gli adulti, ma

che si riflette anche sulle generazioni future.

L’ingresso è gratuito, è obbligatoria la prenotazione tramite form al seguente link:

https://tempocredibile-alimentazione-psicologia.eventbrite.it.

Dopo Erzegovesi e Graffigna, gli ospiti della rassegna saranno Patrizia Ucci di Slow Food e Damiano Di Simine di Legambiente su alimentazione o sostenibilità (mercoledì 13 marzo) e il sociologo Marco Omizzolo su alimentazione e etica (mercoledì 17 aprile).

All’interno del Tempo CrEDIBILE, proseguono anche gli appuntamenti dedicati alle famiglie, organizzati in collaborazione con Circolo VedoVerde

Legambiente Cremona, Filiera Corta Solidale, Lav Cremona, Non solo noi e Slow Food Cremona e con il Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona.

In programma, i laboratori di Slow food sui ‘Ragazzi a tavola’ (sabato 10 febbraio alle 10 in Sala Zanoni) e di Non solo noi sul ‘Viaggio del cacao’ (sabato 24 febbraio alle 15.30 in Sala Zanoni) e l’iniziativa sulla cucina ai tempi degli antichi romani al Museo Archeologico (sabato 23 marzo alle 10.30).

