Palazzo comunale di Cremona protagonista di un intervento che riguarda il pavimento a mosaico di Sala della Consulta, i cui lavori sono stati affidati alla ditta Carena e Ragazzoni di Cremona; il pavimento rovinato in alcune parti risale agli anni Trenta.

Il lavoro, iniziato in questi giorni, consiste nel riposizionare nuove tessere mancanti, riprodotte dallo studio Carena e Ragazzoni, ma anche nel consolidamento delle mattonelline sollevate, in questo caso è stato iniettato un prodotto che entra in tutte le cavillature del pavimento in modo da saldarle.

Questo è l’ultimo lavoro di restauro che riguarda Palazzo comunale. “I lavori in Sala della Consulta vanno a completare la sistemazione di tutte le sale più prestigiose del palazzo – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi – dopo l’eliminazione delle balaustre di Sala Alabardieri , la sistemazione dell’intonaco e finestre di Sala Giunta causa infiltrazioni, ora sistemiamo anche il pavimento di Sala della Consulta, dando così completezza a tutte le sale comunali più importanti che utilizziamo per eventi e matrimoni”.

Silvia Galli

