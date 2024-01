Riapre a Cremona l’ambulatorio dell’Opera Pia “Casa della Divina Provvidenza”. Il servizio gratuito offerto in particolare per anziani e persone sole è stato inaugurato questa mattina nella sede di via Gerolamo da Cremona: l’ambulatorio sarà attivo dal 22 gennaio.

Per l’ambulatorio della Fondazione Opera Pia “Casa della Provvidenza” si tratta di una nuova partenza. Il servizio, infatti, era stato inaugurato a Cremona già nel 1998 ed è sorto grazie alla generosa azione di molti volontari cremonesi con lo scopo di offrire un’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In particolare ha da sempre perseguito finalità di solidarietà sociale, con peculiare attenzione alla terza età. I volontari (medici, infermieri professionali e crocerossine) si sono sempre presi cura della persona offrendo un servizio medico ed infermieristico con prestazioni gratuite, fino alla chiusura forzata avvenuta a causa di problemi organizzativi interni e alla incombente pandemia da Covid. Ora però l’ambulatorio riprende il suo prezioso servizio sul territorio. Il servizio di Nicoletta Tosato

