Ultime News

17 Apr 2026 Fondi Legge Liuteria, Virgilio replica a Grisales: "Nessuno scontro sulla legge, ma serve condivisione"
17 Apr 2026 Giovani e informazione: prima edizione del concorso giornalistico
17 Apr 2026 Al Crit 90 imprese protagoniste di una giornata dedicata al valore delle relazioni
17 Apr 2026 Domenica la presentazione in Cattolica del Piano Strategico di ateneo 2026-2028
17 Apr 2026 Scatenò il caos al bar Stella: altri guai con la giustizia per l'omicida di Borgo Loreto
Scuola e Università

Domenica la presentazione in Cattolica del Piano Strategico di ateneo 2026-2028

La cerimonia, alla presenza del Vescovo Napolioni, si concluderà con la celebrazione della Messa in occasione della Giornata per l’Università Cattolica

Il campus di Santa Monica dell'Università Cattolica

Domenica 19 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, nel campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Rettore Elena Beccalli presenterà il Piano Strategico di Ateneo 2026-2028, recentemente presentato in anteprima a Papa Loene XIV.

Interverranno l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, S.E. Mons. Antonio Napolioni Vescovo di Cremona, l’Assistente ecclesiastico generale Università Cattolica del Sacro Cuore S.E. Mons. Claudio Giuliodori, il Sindaco di Cremona Leonardo Virgilio e Ruggero Rabaglia, HR Manager di Barilla.

Seguirà, alle ore 11.00, presso l’aula Magna del campus cremonese, la Santa Messa celebrata in occasione della Giornata per l’Università Cattolica.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...