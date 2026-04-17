Scuola e Università
Domenica la presentazione in Cattolica del Piano Strategico di ateneo 2026-2028
La cerimonia, alla presenza del Vescovo Napolioni, si concluderà con la celebrazione della Messa in occasione della Giornata per l’Università Cattolica
Domenica 19 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, nel campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Rettore Elena Beccalli presenterà il Piano Strategico di Ateneo 2026-2028, recentemente presentato in anteprima a Papa Loene XIV.
Interverranno l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, S.E. Mons. Antonio Napolioni Vescovo di Cremona, l’Assistente ecclesiastico generale Università Cattolica del Sacro Cuore S.E. Mons. Claudio Giuliodori, il Sindaco di Cremona Leonardo Virgilio e Ruggero Rabaglia, HR Manager di Barilla.
Seguirà, alle ore 11.00, presso l’aula Magna del campus cremonese, la Santa Messa celebrata in occasione della Giornata per l’Università Cattolica.
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