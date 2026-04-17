Al Crit 90 imprese protagoniste di una giornata dedicata al valore delle relazioni

Si è svolto oggi, presso il CRIT di Cremona, il Sales Forum – RETI, iniziativa nata dalla collaborazione tra Confcommercio Provincia di Cremona, Vanoli Basket Cremona, Be Relevant e Padania Acque.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 90 imprese del territorio, coinvolte in una mattinata di workshop, confronto operativo e networking dedicata a un tema sempre più strategico per aziende e professionisti: costruire relazioni di valore capaci di generare fiducia, crescita e vantaggio competitivo.

“L’obiettivo del Sales Forum, e del nostro network, è proprio quello di creare relazioni tra imprese e costruire metodologie utili per vendere meglio i propri servizi e le proprie attività – dichiara Stefano Anceschi, direttore generale di Conf Com Provincia di Cremona –. Oggi abbiamo accolto 90 imprese che stanno costruendo relazioni attraverso reti concrete. È importante perché il nostro territorio sa fare sistema e anche questo evento nasce dalla collaborazione tra realtà diverse che hanno scelto di lavorare insieme”.

A sottolineare il valore del networking come leva di sviluppo anche Roberto Spagnoli, responsabile marketing di Vanoli Basket Cremona: “Come Vanoli Basket cerchiamo da sempre di costruire reti dentro e fuori dal campo. In particolare, lavoriamo molto sulle relazioni tra partner aziendali. Questo è uno dei tanti eventi che abbiamo promosso in queste stagioni e a cui teniamo particolarmente, perché mette in connessione imprese partner, non partner e realtà economiche del territorio”.

La conduzione dei lavori è stata affidata a Deborah Ghisolfi, business coach di Be Relevant e responsabile Academy di Conf Com Provincia di Cremona, e Gabriele Scavizzi, esperto di strategie commerciali e sviluppo reti vendita, che hanno accompagnato i partecipanti in una mattinata dinamica di confronto, approfondimento e attività esperienziali dedicate allo sviluppo delle relazioni commerciali efficaci.

“Abbiamo lavorato su temi centrali per chi opera nel mondo commerciale – spiega Ghisolfi –: il primo incontro, la gestione delle obiezioni, la negoziazione. I partecipanti si sono confrontati mettendo a fattor comune esperienze, settori e competenze differenti, portandosi a casa nuove modalità operative per affrontare le fasi della vendita”.

La mattinata ha visto anche il contributo di Padania Acque, rappresentata dal direttore generale Stefano Ottolini: “Per Padania Acque fare rete non è un concetto astratto, ma significa presidiare e nutrire costantemente le relazioni con i nostri stakeholder. È da questa sinergia che nasce valore per il territorio. La gestione della risorsa idrica richiede oggi un cambio di paradigma: solo un approccio condiviso tra istituzioni e partner può garantire la resilienza necessaria per affrontare la complessità del Servizio Idrico Integrato e le sfide della transizione ecologica”.

Il Sales Forum, unito alle altre attività proposte da Conf Com – conclude Stefano Anceschi – conferma la nostra volontà di investire non solo su competenze tecniche, ma anche su collaborazione, contaminazione positiva tra settori e capacità di fare squadra: elementi sempre più decisivi per lo sviluppo delle imprese.

© Riproduzione riservata