Donazione organi e tessuti, premiati i progetti delle scuole: terzo posto per Cremona

Scuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di organi e tessuti, che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia nell’ambito della Giornata nazionale per la donazione che si celebra domenica 19 aprile.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato l’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Dalmine con il progetto ‘Dona un soffio di vita’, un software per un totem interattivo pensato per informare e sensibilizzare i cittadini.

Secondo classificato l’Istituto di Istruzione Superiore Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme con ‘Donare: un filo che può salvare’, un’installazione artistica simbolica.

Terzo posto (ex aequo) per l’Ente Scuola Edile Cremonese di Cremona con il progetto teatrale ‘Un dono inaspettato’ e per l’Istituto Comprensivo di Edolo con il video ‘Un sì oggi… una vita domani’. Menzione speciale all’Istituto Comprensivo di Garlasco, scuola primaria ‘E. Cairoli’.

L’iniziativa, dal titolo ‘La cultura del dono’, ha coinvolto oltre 200 partecipanti tra studenti, rappresentanti della Consulta regionale studentesca, operatori della Rete regionale trapianti, ATS e associazioni del territorio. L’evento rappresenta il terzo appuntamento regionale previsto dal Protocollo di Intesa promosso da Regione Lombardia con il Coordinamento regionale trapianti, AIDO e Fondazione Trapianti Onlus, con il coinvolgimento di diverse direzioni regionali.

Nel corso del convegno è stata inoltre annunciata una nuova campagna regionale di comunicazione per rafforzare la sensibilizzazione sul tema, contrastare il calo dei donatori e l’aumento delle opposizioni, promuovendo iniziative con i Comuni, Anci Lombardia e il Terzo Settore, oltre a informare i cittadini sulle modalità per esprimere il consenso alla donazione.

In Lombardia si registra una crescita costante delle donazioni. Il tasso di donatori utilizzati per milione di popolazione è passato da 20 nel 2021 a 37,2 nel 2026. In aumento anche le donazioni ‘a cuore fermo’, che rappresentano oggi circa il 30% del totale.

Grazie a questo incremento, i trapianti da donatore deceduto sono cresciuti da 679 nel 2021 a 893 nel 2025. Raddoppiate anche le donazioni multitessuto, passate da 25 a oltre 50 nello stesso periodo.

Particolarmente rilevante il dato sulle cornee: con oltre 4.000 donazioni nel 2025, la Lombardia copre il 35% dell’attività nazionale, riuscendo a soddisfare interamente il fabbisogno regionale e supportare anche altre realtà italiane ed estere.

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