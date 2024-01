Saldi al via da una settimana: andamento altalenante per i commercianti cremonesi. Poche le persone a passeggio per il centro storico sabato mattina a causa del freddo e delle influenze. Secondo l’ufficio studi di Confcommercio 15,8 milioni di famiglie affolleranno i punti vendita e ogni persona spenderà, in media, circa 137 euro. A trainare i maggiori ribassi sarà l’abbigliamento, dove, tra indumenti e accessori, quest’anno è previsto un abbassamento medio dei prezzi del 20,4%, in aumento di un punto percentuale su gennaio 2023 e in flessione di 1,3 punti sui saldi invernali del 2022. Nel fare compere, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento, ci sono regole che riguardano cambi, prove dei capi, pagamenti, prodotti in vendita e indicazioni del prezzo. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante. Il servizio di Eleonora Busi

