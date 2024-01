La Vanoli Cremona regala spettacolo al PalaRadi con Trento, la Dolomiti Energia è battuta 99 a 80 grazie ad una prestazione spumeggiante con un capitano trascinatore su entrambi i lati del campo con 14 punti e 18 punti di Golden con 7 rimbalzi, ma soprattutto l’impressione di aver ancora buoni margini di miglioramento.

Quintetti:

Vanoli Cremona: Adrian, Pecchia, Denegri, Lacey, Golden

Dolomiti Energia Trentino: Ellis, Stephens, Biligha, Grazulis, Baldwin

La cronaca della partita

Ottimo l’approccio alla partita della Vanoli con un Lacey in più in quintetto (al posto di McCullough) e grande energia in campo. Pecchia e compagni fin da subito danno l’impressione di aver dimenticato le basse percentuali di Pistoia, aprendo da subito le danze con lo stesso capitano e Trevor Lacey. Funzionano le giocate dall’arco e ancor di più le incursioni in area (7/8 da due). Il primo periodo si chiude sul 26-21 per i biancoblù.

In avvio di secondo Cremona rompe gli indugi e si porta avanti con autorevolezza, lottando su ogni pallone e mantenendo un buon ritmo in campo con il solito gioco corale a cui coach Cavina ci ha abituato. A metà del quarto la Vanoli si porta a +6 (39 a 33), rompendo poi gli indugi e allungando fino a +16 sul 53 a 37 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. I migliori a referto sono Trevor Lacey e Andrea Pecchia con 9 punti ciascuno.

Non fa sconti nemmeno al rientro in campo dopo il riposo e continua a macinare canestri arrivando fino al +23 di massimo vantaggio. Nel finale di quarto Trento tenta una reazione e recupera 5 punti in pochi istanti, costringendo coach Cavina a chiamare time out. Poi Cremona riprende la sua corsa e si riporta avanti di 21 punti grazie a un gioco da tre punti di Golden. Il terzo si chiude 76-58.

La partenza del quarto vede ancora una volta Trento mangiarsi buona parte del vantaggio Vanoli, portandosi anche a -8 sull’84-76. Ci pensa Denegri con cinque punti di fila a riportare i suoi a +10 sull’88-78. A quel punto riparte lo show dei biancoblù che strappano applausi da entrambi i lati del campo. Finisce 99 a 80 con la standing ovation del PalaRadi.

I protagonisti

Per la Vanoli ci sono 18 punti Golden e 7 rimbalzi, 16 di Denegri con 4 assist, 14 di Pecchia. In doppia cifra anche Lacey con 13.

Cristina Coppola

