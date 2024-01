Il cinema Filo ha ospitato la prima di “Anime perse”, cortometraggio realizzato dal cremonese Mauro Maffi pronto a spiccare il volo per importanti concorsi cinematografici.

Cremonesi gli ambienti, gran parte degli attori, le comparse e soprattutto scritto e prodotto da Mauro Maffi e diretto dal figlio Nicolò.

Tratto da una storia vera, “Anime perse” racconta una vicenda delicata e piena di speranza. Una giovane donna, dopo aver perso il padre, decide di mandare messaggi sul cellulare del papà, come fosse un diario, per condividere i momenti più significativi della sua vita. Per girare il corto, della durata di 35′, sono state scelte molte location cremonesi, sia all’aperto che al chiuso, tra cui osterie, bar e ristoranti o luoghi scolastici e universitari, passando per l’oratorio di Sant’Agata, il Centro Fumetto e alcuni negozi del centro.

Interpreti principali sono Alberto Branca, il papà e Costanza Aversa nei panni della protagonista bambina e Matilde Veneri nei panni dell’adulta, oltre a tantissimi cremonesi coinvolti in ruoli di primo o di secondo piano.

Il servizio di Cristina Coppola

