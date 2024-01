Valentin Antov, in gol quest’oggi contro il Cosenza, ha commentato la gara e il suo momento di forma: “Io sono molto contento di essere a Cremona con Stroppa, ho la possibilità di avere un ruolo importante. Per un difensore se gioca in diffida diventa più pericoloso, comunque anche se dovessi rimediare la squalifica abbiamo tanti giocatori forti pronti a sostituirmi. Sono molto contento per il gol e per la vittoria, spero di poter continuare così. Io sono venuto qui per giocare e aiutare la squadra. E’ molto importante avere fiducia”.

