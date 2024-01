Tre punti di cuore, sofferti, ma per quanto visto nell’arco dei 90 minuti meritati. La Cremonese supera di misura il Cosenza, grazie ad una precisa incornata di Antov nella ripresa.

Partono forte i grigiorossi che confezionano tre occasioni nel giro di nove minuti. Al 2′ gran botta di Coda di mancino, Micai si supera nella respinta. Al 6′ cross di Ghiglione perfetto per Zanimacchia che stacca di testa colpendo un palo clamoroso. Tre minuti dopo Vazquez ci prova dal limite, ancora decisivo Micai nell’intervento. Dopo un avvio deciso della Cremo, il Cosenza prende le misure, senza comunque creare grandi occasioni. Al 33’ si rivede la formazione di Stroppa con il cross di Vazquez per Coda, ma il numero 90 di testa mette ampiamente a lato.

Dopo una seconda parte di primo tempo sottotono, Stroppa decide di inserire Okereke e Tsadjout per cercare la svolta. Viene così ridisegnata la coppia offensiva, con Vazquez arretrato nel ruolo di mezz’ala. Al 55′ è proprio il fantasista argentino a calciare forte da fuori, Micai bravo a respingere in corner. Al 61′ Zuccon ci prova dal limite trovando l’angolino alto, Jungdal però sventa con un enorme intervento. Al 76’ i grigiorossi passano: calcio d’angolo preciso di Zanimacchia, Antov salta più in alto di tutti e fa 1 a 0. Al 90′ brivido per i grigiorossi, con Jungdal decisivo in due situazioni nell’arco di pochi secondi.

Grazie a questa vittoria la Cremonese sale a quota 35 punti, in quinta posizione solitaria, a -3 dal secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 20 gennaio alle 14 in trasferta contro lo Spezia.

Simone Guarnaccia

