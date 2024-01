Niente fashion week per Chiara Ferragni. A comunicarlo è lei stessa che è tornata a postare (finora solo stories), chiudendo però la possibilità di commentare ai follower.

Per lei destinazione montagna, Champoluc, da dove la cremonese pubblica foto sorridenti con Leone, Vittoria, mamma Marina e la sorella Valentina. Non c’e traccia del marito Fedez, con cui pare (stando a quello che circola ultimamente sui siti di gossip) Chiara stia vivendo un momento di crisi dopo le uscite di lui contro i giornalisti (e Fedez è sparito dai social).

Intanto in una nota stampa, Ferragni fa sapere che “in seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl, risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto”.

Federica Bandirali

