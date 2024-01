Domenica 17 marzo 2024, a Cremona come in altre città d’Italia, ritorna l’appuntamento con la Corsa Rosa, la camminata ludico motoria delle donne, e non solo, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione in terra cremonese.

Anche quest’anno parte della raccolta fondi, sarà a favore di Lilt Lega Italiana Lotta Tumori di Cremona e Aida Associazione Incontro Antiviolenza.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Territoriale Uisp in collaborazione con il gruppo podisti del DLF, Cremona, Correre, le Asd Marathon Cremona, Triathlon-Duathlon Cremona, Compagnia Corridori Cremona 3C, ed ha ottenuto i patrocini dell’Ats Valpadana, Asst Cremona, della Consigliera di Parità della Provincia di Cremona, dell’Amministrazione comunale, dell’ Amministrazione Provinciale, Panathlon Cremona, Csv (Centro Servizi del Volontariato)

Procede così con vigore l’impegno del comitato Uisp cremonese sul fronte delle tematiche dell’emancipazione femminile iniziato oltre dieci anni fa con la promozione, anche nella nostra città, della “Corsa Rosa”, un evento che coinvolge ormai diverse città in tutta ltalia.

Un percorso ideale che, strada facendo ha toccato dapprima il tema dei diritti delle donne nello sport, poi quello della violenza sulle donne a sostegno della associazione Aida di Cremona, e per ultimo quello della salute della donna, ed in specifico nella prevenzione oncologica, ora con Lilt.

Le iscrizioni alla corsa sono attive da oggi, lunedì 15 gennaio, agli uffici della sede Uisp, nei negozi convenzionati e online con apposito modulo.

