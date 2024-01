Anno nuovo, nuove assunzioni in Comune a Cremona o meglio selezioni per coprire alcuni posti vacanti dirigenziali.

Giovedì prossimo (18 gennaio) si terrà una selezione per sostituire un dirigente storico andato in pensione, Lamberto Ghilardi, responsabile dell’Avvocatura e del settore Patrimonio. Il nuovo dirigente si dovrà occupare oltre che di gestire il settore gare e appalti, anche di Pnrr e di partecipate. Sono sei i candidati ammessi ai colloqui.

Sempre in campo dirigenziale ad inizio gennaio un altro settore dovrà essere ricoperto cioè quello Economico Finanziario e delle Entrate. L’attuale dirigente Paolo Viani sarà trasferito al Settore demografico, stato civile, elettorale e servizi cimiteriali sostituendo così Mario Vescovi in procinto di andare in pensione il primo di aprile. Sul sito del comune di Cremona è già stato pubblicato l’avviso per una selezione di dirigente a tempo determinato.

A inizio febbraio si terrà una selezione per assumere tre nuovi assistenti sociali, in questo caso a tempo indeterminato.

Per ulteriori concorsi e l’assunzione di altro personale ora si dovrà aspettare il nuovo Piano di fabbisogno che dovrà passare dalla Giunta. Ad oggi i dipendenti comunali sono circa 600, nel 2023 tra bandi mobilità , contratti a tempo determinato e indeterminato sono state assunte un’ottantina di persone.

