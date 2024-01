Europee, Fontana “Bene Vannacci capolista, la Lega non calerà”

MILANO (ITALPRESS) – Vannacci come capolista della Lega per le elezioni Europee “è una scelta che credo possa essere sicuramente importante, perché è una persona che sta cercando di combattere per vincere il pensiero unico”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia. “Oltretutto mi sembra che le cose che dice non siano particolarmente aspre, ma cose di buon senso”, ha aggiunto Fontana. “Nel calo della Lega tanti sperano, tanti auspicano la fine della Lega da trent’anni. E invece non solo non scomparirà ma sarà sempre più forte” ha aggiunto Fontana.

