La cremonese Green Oleo è stata inserita nella classifica delle società italiane all’avanguardia nel welfare aziendale, stilata da Il Sole 24 Ore e Università Bicocca e condotta su un campione di 136 aziende quotate.

Nella classifica figurano 10 società Star (Carel Industries, Esprinet, Cembre, Illimity Bank, Igd, Fiera Milano, Reply, Italmobiliare, Gruppo Mondadori, Tesmec), 8 Mid Cap (RAI Way, Iren, Anima Holding, Acea, Enav, Maire Tecnimont, Mfe-Mediaforeurope, Lottomatica), 1 Small Cap (Fnm) e 1 altra Egm (Spindox).

L’analisi evidenzia inoltre una stretta correlazione tra presenza femminile nei Consigli di Amministrazione e welfare aziendale. “Il successo della nostra azienda ha tra i suoi asset fondamentali la capacità di attrarre e mantenere talenti. Garantire e migliorare il benessere dei nostri dipendenti con specifiche iniziative di welfare, nonché incentivarne e premiarne l’impegno e la professionalità rappresentano il motore di una crescita realmente sostenibile” ha commentato Beatrice Buzzella, azionista di riferimento, presidente e amministratore delegato di Green Oleo. “Essere presenti in questa prestigiosa classifica rappresenta per noi motivo di orgoglio e incentivo a rafforzare ulteriormente il nostro impegno”.

A conferma della positività dell’ambiente lavorativo e della possibilità di conciliare vita privata e lavoro, nel 2022 il 100% dei lavoratori in congedo parentale è rientrato in azienda e ha mantenuto il proprio posto di lavoro.

Green Oleo eroga una serie di benefit ai suoi dipendenti, attraverso portale welfare dedicato, quali sostegni per baby-sitting e per attività formativa dei figli, nonché al fine del supporto ai familiari, per servizi sanitari aggiuntivi, per previdenza integrativa e per valorizzazione del tempo libero.

La società inoltre incentiva e premia i propri dipendenti che con la loro professionalità e con il loro impegno costante partecipano alla crescita della produttività dell’azienda e del rafforzamento della posizione sul mercato. Per questo, in sintonia con quanto previsto dal vigente CCNL di settore e dalla legislazione in materia, ha istituito un premio di partecipazione annuale variabile, per gli anni 2021, 2022 e 2023, legato a parametri che valorizzano i risultati di carattere qualitativo e gestionale. Tale premio verrà naturalmente a breve rinnovato per il triennio in corso, come pure sono allo studio altre iniziative a favore dei dipendenti.

