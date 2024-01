Anche i Seniores di Forza Italia iniziano a scendere in campo in vista delle prossime elezioni. E lo fanno partendo da un classico di tutte le campagne elettorali, la manutenzione delle strade cittadine. “Abbiamo appreso dalla stampa che il Comune stanzierà due milioni di euro per la sistemazione delle strade”, afferma Giorgio Everet, responsabile Seniores Forza Italia per la provincia di Cremona.

“Ci sembra francamente una briciola nell’oceano, viste le condizioni deprecabili dei marciapiedi della città di Cremona. Questo problema riguarda da vicino soprattutto le persone della nostra età, sempre a rischio di caduta con conseguenze da cui, spesso, non è facile riprendersi. Abbiamo consultato degli esperti e ci risulta che per sistemare strade e marciapiedi della città di Cremona servirebbero circa 35 milioni di euro.

Stanziando solamente due milioni, tra i quali 700/800 mila destinati alle spese burocratiche, restano più o meno 1.300.000€ dedicati esclusivamente alle strade.

Non credo ci si possa vantare di aver fatto un grande investimento con questa scelta: in previsione anche delle future e ormai imminenti elezioni ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Siamo altamente delusi dalla gestione e manutenzione di strade e marciapiedi di questa amministrazione: si può e si deve fare molto di più”.

