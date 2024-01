Tenta suicidio a Palermo, salvato da Carabiniere libero dal servizio

PALERMO (ITALPRESS) – Ad evitare la tragedia è stato l’intervento di un carabiniere, libero dal servizio, che ha salvato un uomo che aveva intenzione di gettarsi dal cavalcavia della circonvallazione di Palermo, in direzione via Belgio. Il militare, alla guida della propria auto, come spiega nel video, ha notato una persona che si sporgeva dal guard rail con l’intenzione di gettarsi nel sottopasso, qualche istante e l’intuito del sottoufficiale l’ha portato ad agire senza alcuna esitazione. Il Maresciallo capo, Ivan Sarvallo, ha fermato la sua auto ed ha raggiunto l’uomo, il dialogo e la fiducia ed in pochi minuti il militare è riuscito a tranquillizzare il malcapitato, portandolo in sicurezza. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha proceduto alle prime cure e al trasporto dell’uomo al pronto soccorso. vbo/gtr

