Von der Leyen “L’Ucraina può vincere, ma ha bisogno di sostegno”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “La Russia non riesce a raggiungere i suoi obiettivi strategici. È innanzitutto un fallimento militare, ma anche economico e diplomatico”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, alla 54^ edizione del World Economic Forum a Davos.“L’Ucraina può prevalere in questa guerra. Ma dobbiamo continuare a rafforzare la sua resistenza – ha aggiunto -. Gli ucraini hanno bisogno di finanziamenti prevedibili per tutto il 2024 e oltre. Hanno bisogno di una fornitura di armi sufficiente e prolungata per difendere il Paese e riconquistare il loro legittimo territorio”.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)