Agricoltura, Giansanti “Fattori esogeni incidono su costo produzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro internazionale, la guerra in Ucraina e nel Golfo arabico e le difficoltà che si riscontrano anche sul canale di Suez, mettono seriamente in difficoltà le attività agricole e i consumatori. Questo non ce lo possiamo permettere né come imprenditori, né tantomeno come settore”, ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

