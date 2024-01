Attivissimo (Intesa Sanpaolo) “Valori dello sport sono anche i nostri”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli anni ’50 con una disabilità si rischiava di finire ai margini della società. Poi nell’anno dei Giochi di Roma 1960 nacque una competizione per i paratleti e quello fu uno spartiacque che dimostrò le capacità delle persone con disabilità. Questo percorso è iniziato grazie allo sport e ai suoi valori. In questi ultimi noi ci crediamo e li proponiamo verso l’esterno”. A dirlo Michele Attivissimo, direttore commerciale retail di Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, in occasione della prima tappa del progetto “Campioni di Vita” a Roma.

