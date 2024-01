Giubileo, sopralluogo del sindaco Gualtieri sul Ponte dell’Industria

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono i lavori su Ponte dell’Industria dove è stata inaugurata la nuova passerella che assicurerà la continuità di gas, luce, acqua e telecomunicazioni, per tutta la durata dei lavori, agli abitanti del quadrante Marconi e Ostiense. L’opera è finanziata con circa 18 milioni di fondi giubilari e sarà conclusa per l’Anno Santo. Questa mattina il sindaco Gualtieri ha visitato il cantiere per seguire gli ulteriori sviluppi delle lavorazioni. Le lavorazioni avranno una durata di circa 5 settimanesuccessivamente alle quali avrà inizio la fase di cantierizzazione del ponte della nuova struttura. (ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Profilo X Roberto Gualtieri)