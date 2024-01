Sono in distribuzione gli avvisi di pagamento della illuminazione votiva nei cimiteri cittadini per l’anno 2023 contenenti la fattura. Per un mero disguido tecnico nella stampa della fattura è presente un refuso relativo alla data di scadenza per il pagamento. La data di scadenza della fattura è da intendersi unicamente il 31 gennaio 2024.

Si ricorda che le modalità di pagamento sono molteplici:

– online, accedendo Sportello Riscossioni (https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=MTEyOTI) presente sulla home page del sito del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it);

– utilizzando l’App IO scaricabile da App Store o Play Store. In questo caso è necessario pagare con carta di credito o prepagata e, per accedere, occorre avere lo SPID (preferibile) o la carta d’identità elettronica rilasciata dopo il 19 giugno 2016 con il suo PIN;

– in qualunque ufficio postale;

– nelle ricevitorie, nelle tabaccherie e nei supermercati che mettono a disposizione il servizio di incasso di bollettini postali;

– agli sportelli delle banche (e relativi bancomat) che aderiscono al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA) quali prestatori di servizi di pagamento (PSP);

– con domiciliazione bancaria SDD (RID). Se la domiciliazione bancaria è già attivata, non è allegato all’avviso il bollettino di pagamento perché l’importo dovuto sarà addebitato sul conto bancario alle scadenze indicate;

– utilizzando l’APP eventualmente messa a disposizione dalla propria banca;

– pagamenti elettronici con dispositivi POS agli sportelli del concessionario R.T.I. ICA/Abaco di via Geromini, 7.

Il concessionario della riscossione RTI ICA/ABACO suggerisce ai contribuenti di preferire i sistemi di pagamento sopra riportati e di ricorrere allo sportello di via Geromini, 7 esclusivamente nei casi di necessità.

Nella lettera accompagnatoria della fattura i destinatari sono invitati a verificare che i dati anagrafici siano completi e corretti e a comunicare eventuali inesattezze alla ditta affidataria del servizio, Luce Perpetua s.n.c., telefonando al numero 0521 339327 o al numero verde gratuito 800 031 940, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, oppure inviando una mail all’indirizzo luceperpetuacremona@luceperpetua.it.

