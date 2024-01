Polizia salva 12 cani nel nisseno, forse usati per combattimenti

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Niscemi (Cl) ha denunciato per maltrattamento di animali un uomo che teneva reclusi dodici cani. Tre meticci, due di grosse dimensioni e uno di piccola taglia, erano assicurati ad una catena e non potevano percorrere più di qualche metro; forse usati per combattimenti. Altri nove cani, probabilmente allevati per la caccia erano chiusi a chiave in un box abusivo. Questi ultimi piccoli animali erano malnutriti (tecnica utilizzata nel periodo di caccia per aumentare il rendimento per la ricerca delle prede), in ipotermia e costretti a vivere in gabbie strettissime tra il materiale fecale, in un fabbricato abusivo privo delle basilari condizioni igieniche e in quasi totale assenza di luce.

