Sgominata in Puglia banda dedita a furti e rapine in abitazione

BARI (ITALPRESS) – Sgominata una banda dedita ai furti in abitazione nei comuni delle provincie di Bari e BAT. Sono contestati anche reati di furti di autovetture e su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di PS. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati in fase esecutiva dai militari dei reparti competenti per territorio, 6° Nucleo Elicotteri di Bari, Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, Aliquota di Primo Intervento di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione a otto ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Tre indagati sono stati tradotti in carcere e 5 posti in regime di arresti domiciliari presso le proprie abitazioni. Uno degli indagati è deceduto prima dell’esecuzione della misura cautelare.

tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Arma dei Carabinieri)