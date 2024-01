Vandali in azione nella sede della Fit Cisl (trasporti) a Cremona, accanto alla stazione ferroviaria in via Agli Scali. Probabilmente nella notte di sabato dei malviventi hanno fatto irruzione nella sala riunioni del sindacato e hanno messo a soqquadro tutto.

I malviventi sarebbero entrati dal retro rompendo la finestra con un estintore lasciato nel cortile interno: non mancherebbe niente all’appello, il che fa pensare ai sindacalisti che non si sia trattato di un furto ma di un atto di vandalismo vero e proprio.

Carte per terra, scatoloni aperti e svuotati, monitor rotti così come le sedie e le tastiere dei computer. La denuncia di quanto accaduto è stata presentata agli agenti della Polfer, che ora indagheranno sulla vicenda.

“Un atto gravissimo – le prime parole del segreteraio generale Cisl Asse del Po Dino Perboni – ci siamo rivolti all’autorità perché possa in poco tempo individuare i colpevoli. Ma soprattutto, vediamo questo come un atto contro la democrazia di una rappresentanza dei lavoratori che deve essere preservata e valorizzata”.

Federica Bandirali

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata