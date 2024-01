I carabinieri di Castelleone hanno denunciato uno straniero di 32 anni con precedenti di polizia alle spalle per simulazione di reato.

Nei giorni scorsi l’uomo si era presentato in caserma denunciando che quella stessa mattina gli era stata rubata la macchina. I militari hanno quindi iniziato gli accertamenti verificando gli spostamenti del mezzo e accorgendosi di evidenti incongruenze su orari e località di passaggio.

Due giorni dopo la denuncia i carabinieri hanno individuato il veicolo chiuso a chiave in sosta vicino ad un locale pubblico all’interno del quale c’era anche il 32enne.

L’uomo è stato invitato a consegnare le chiavi dell’auto, in quanto il mezzo sembrava evidentemente in uso a lui, tenuto conto che era parcheggiato a pochi metri. Ma il proprietario dell’auto ha detto di non avere le chiavi, così la vettura è stata rimossa mediante un carro attrezzi.

Alla fine è stato accertato che l’uomo aveva denunciato falsamente il furto dell’auto che, probabilmente, aveva intenzione di rivendere.

Nei suoi confronti è quindi scattata la denuncia.

