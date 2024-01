In una conferenza stampa dopo un incontro istituzionale a porte chiuse, l’assessore regionale Franco Lucente ha parlato di quanto emerso dalla riunione con i rappresentanti locali, tra cui i sindaci di Cremona e Crema. Lucente ha dichiarato di essere al lavoro per la riapertura della linea ferroviaria Cremona -Piacenza, un collegamento fondamentale tra Lombardia ed Emilia Romagna e per studenti e pendolari che viaggiano nella tratta ogni giorno (al momento è presente un bus sostitutivo). Ma non è tutto: “Sulla linea Cremona Treviglio c’è l’impegno per eliminare alcuni passaggio a livello” ha detto Lucente. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore Simona Pasquali e i consiglieri regionale Matteo Piloni e Riccardo Vitari.

