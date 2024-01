Sammartino “Olio siciliano registra una qualità straordinaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “La filiera olivicola è un esempio di come i nostri produttori stanno riuscendo a mantenere il ciclo produttivo, ma anche a inorgoglire i mercati nazionali e internazionali: l’olio siciliano registra una qualità straordinaria del prodotto”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, a margine della kermesse ‘L’isola del tesolio’, tenutasi allo Splendid Hotel La Torre, a Palermo. “La Regione sta investendo non solo nella filiera produttiva, ma anche nel bando dei frantoi per mettere al centro la meccanizzazione e rendere l’olio siciliano più adeguato alle sfide che lo attendono: è fondamentale sia scalare i mercati sia posizionarsi su un prezzo che possa rendere redditizio il lavoro di agricoltori e trasformatori”, prosegue Sammartino. xd8/vbo/gtr

© Riproduzione riservata