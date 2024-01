Expocook, Varchi “Palermo torna capitale della gastronomia”

ROMA (ITALPRESS) – “Palermo torna capitale della gastronomia, grazie a una manifestazione come Expocook, che ha il grande merito di fare conoscere le eccellenze della nostra terra e raccontare a tutti come la tavola sia parte integrante della cultura di un popolo. Valori che intendiamo preservare e tramandare”. Così Carolina Varchi, deputato di Fdi e vicesindaco di Palermo, a margine della tavola rotonda “Made in Italy e piatti tipici”, nel corso della quale, a Roma, nella sede di Palazzo Giustiniani, sono stati illustrati i contenuti dell’ottava edizione di Expocook, la rassegna del gusto di Palermo che animerà i padiglioni della Fiera del Mediterraneo dall’11 al 14 marzo 2024. vbo/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Expocook)

© Riproduzione riservata