Questa mattina il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, segretario dell’ufficio di presidenza della commissione Agricoltura ha visitato la Plac-Fattorie di Cremona di Persico Dosimo, insieme al presidente Cesare Baldrighi e al sindaco del comune di Persico Dosimo, Giuseppe Bignardi.

“La Plac è una realtà storica del nostro territorio e un punto di riferimento del settore lattiero caseario – dichiara Piloni – ringrazio il presidente Baldrighi e il direttore Negri per la disponibilità a questo incontro a cui ha partecipato anche il sindaco di Persico, a dimostrazione del radicamento di questa cooperativa sul territorio”.

“80 anni, 200 dipendenti, 77 soci, 5000 quintali di latte al giorno, oltre 250mila forme all’anno di grana padano DOP che, con il provolone, rappresenta il prodotto di eccellenza della cooperativa – riferisce il consigliere dem – Basterebbero questi numeri a raccontare l’importanza di questa cooperativa che negli ultimi anni sta investendo in tecnologie e mercati esteri, contribuendo a rafforzare la qualità dei prodotti agroalimentari italiani della nostra regione”.

“Come Regione Lombardia abbiamo il dovere di sostenere queste realtà e la filiera lattiero casearia nel suo insieme – sottolinea Piloni – a partire dai produttori di latte che devono essere sostenuti nell’affrontare la grande sfida della sostenibilità ambientale con la garanzia, nel contempo, di una sostenibilità al reddito”.

“Anche per questo, come gruppo PD, stiamo chiedendo alla giunta regionale di mettere risorse per sostenere economicamente i produttori di latte utilizzando anche gli strumenti finanziari di Finlombarda a sostegno del settore agroalimentare” conclude Piloni.

© Riproduzione riservata