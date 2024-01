Non c’è ancora una data esatta ma c’è una certezza: la prossima settimana partiranno i lavori di asfaltatura sul ponte che collega collega a Castelvetro piacentino a Cremona.

Si tratta di rifacimento dell’asfalto in prossimità dei giunti, le zone più interessate dalle buche.

Il sindaco Granata sta aspettando conferma che questi lavori possano essere in fascia notturna (2 notti probabilmente).

Il primo cittadino ha chiesto questo per non avere limitazioni del traffico se non con la presenza di movieri.

Una situazione critica che peggiora giorno dopo giorno ogni volta che piove: in attesa del grande cantiere che dovrebbe partire a giugno (quello definitivo per l’asfaltatura totale del ponte e che durerà cinque mesi) si cerca dunque di tamponare quello che è diventato un problema serio per gli automobilisti. E che crea grande disagio al traffico degli oltre 20mila mezzi che vi transitano quotidianamente.

