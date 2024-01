Si è tenuto con successo al Teatro Monteverdi il seminario pubblico “L’inclusione si fa solo insieme”, un’importante iniziativa promossa da LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità, con il sostegno del Comune di Cremona, Azienda Sociale del Cremonese, Forum Provinciale del Terzo Settore e CSV Lombardia Sud (sede di Cremona).

L’obiettivo del seminario è stato quello di coinvolgere attivamente la comunità e il territorio in una discussione approfondita sulle tematiche legate all’inclusione, partendo dalle esperienze e dai punti di vista delle persone direttamente coinvolte.

Nel corso dell’evento sono stati raccolti idee, proposte, problemi e buone prassi, alimentando così un confronto costruttivo, grazie all’intervento di Giovanni Merlo, direttore di LEDHA, che, parlando della Legge regionale 25/22 ne ha descritto le caratteristiche e le implicazioni concrete.

Monica Pozzi (responsabile dell’Agenzia per la vita indipendente) ha poi illustrato il progetto “L-inc”, laboratorio di inclusione sociale disabilità nato per affrontare le difficoltà del sistema di welfare e promuovere azioni reali di inclusione sociale, cui hanno fatto seguito gli interventi di alcune dei rappresentanti delle realtà del territorio cremonese presenti, ma anche di genitori e familiari di persone con disabilità, mentre per lo Staff Disabilità del Comune di Cremona è intervenuta Antonella Maderi.

Tra i partecipanti, si sono contate più di 80 persone provenienti da diverse realtà, inclusi rappresentanti di associazioni locali come Insieme Bassa Bresciana, CSV Lombardia Sud, Centro tutela diritti del malato “Anna Rossi” di Cremona, Auser, la Tartaruga, CISL, Futura, CondiVivere APS, Unione ciechi Accendi il buio, CGIL, Anffas, Ente Nazionale Sordi, oltre alle cooperative LAE, Cosper, Agropolis, Dolce, Il Gabbiano, Meraki, e la Fondazione Dopo di Noi INSIEME. L’evento è stato reso maggiormente accessibile anche grazie alla disponibilità delle interpreti della lingua dei segni “LIS”.

L’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Rosita Viola ha espresso apprezzamento per l’approfondimento e il confronto emersi durante l’incontro: “Ringrazio tutti i promotori della campagna “L’inclusione si fa solo insieme”: È stato un incontro denso di contenuti nel quale sono emerse le opportunità e le criticità. La sfida che ci aspetta è alta e richiede, come ben rappresenta il titolo della campagna, l’impegno di tutti, della comunità, richiede un cambiamento culturale da parte di tutti, oltre a quanto previsto dalle normative, per assicurare una vita indipendente e di qualità alle persone con disabilità”.

La registrazione completa dell’evento è ora disponibile sul canale YouTube del Comune di Cremona, così da consentire a coloro che non hanno potuto partecipare di accedere ai contenuti e alle riflessioni condivise.

