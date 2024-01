All’Einaudi, l’educazione sanitaria si studia con un professore d’eccezione. Le classi terze e quarte A degli indirizzi Turismo e Grafica e comunicazione stanno seguendo dieci ore di lezione con Giovanni Bozzetti, dottore, chirurgo, presidente dell’associazione di medicina sportiva di Cremona (la Fmsi del Coni), numero uno del locale Panathlon Club, già docente a contratto della scuola di Fisioterapia dell’Università di Brescia, per trent’anni membro dello staff medico della Cremonese.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Ats Valpadana. L’esperto ha sottolineato l’impatto dei primi mille giorni di vita sul benessere di ciascun individuo. Ha inoltre descritto le sollecitazioni, gli adattamenti, i benefici che l’attività fisica produce su organi ed apparati, lo scopo della visita di idoneità, l’importanza di un regime alimentare e di abitudini generali corrette. Sotto la lente pure i rischi legati alle varie pratiche amatoriali ed agonistiche e il doping.

Il percorso, partito in dicembre e tuttora in corso, si concluderà in febbraio, con la verifica dei contenuti essenziali. Ogni studente ha ricevuto in omaggio la pubblicazione “Alimentazione, sport & salute”, scritta dallo stesso Bozzetti.

